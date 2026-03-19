На пересечении Тбилисского проспекта и ул. Саламзаде запустили светофоры - ВИДЕО

На пересечении Тбилисского проспекта с улицей Абдулвахаба Саламзаде впервые установлены новые светофоры.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом МВД, светофоры будут введены в эксплуатацию в ближайшие минуты.

Отмечается, что в Ясамальском районе столицы, на пересечении Тбилисского проспекта и улицы А.Саламзаде, установлено 9 светофорных опор (транспортных и пешеходных), включая опоры типов «L» и «A». Новые объекты установлены с целью обеспечения прямого выезда с улицы Абдулвахаба Саламзаде в направлении проспекта Зии Буниятова и круга «20 Января».