Azərbaycanca
Общество

Спустя год после смерти Вэл Килмер «возвращается» на большие экраны - ФОТО

Феликс Вишневецкий10:30 - Сегодня
Голливудский актер Вэл Килмер, ушедший из жизни в 2025 году, «сыграет» одну из главных ролей в фильме «As Deep as the Grave», несмотря на то что при жизни так и не смог принять участие в съёмках.

За пять лет до смерти В.Килмер был утверждён на роль католического священника Фазера Финтана, однако из-за тяжёлого состояния - он боролся с раком горла - не смог выйти на площадку, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Режиссёр картины Керт Вурхис признается, что роль изначально создавалась именно под В.Килмера - с учётом его коренных американских корней и связи с юго-западом США. Несмотря на отсутствие отснятого материала, создателям удалось реализовать идею с участием актёра благодаря современным генеративным ИИ-технологиям.

Проект был реализован при согласии семьи актёра, чья дочь Мерседес и сын Джек поддержали решение, подчеркнув, что для самого В.Килмера участие в этой истории было принципиально важным.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об археологах, изучающих историю народа навахо. В актёрский состав также вошли Том Фелтон, Эбигейл Бреслин и Уэс Стьюди. ИИ-версия Вэла Килмера появится в «значительной части» фильма: для этого использованы архивные изображения актёра, предоставленные семьёй, а также материалы последних лет его жизни.

Отдельное внимание уделено голосу: в поздние годы В.Килмер потерял возможность полноценно говорить из-за операции на трахее, но в фильме будет воссоздан его голос с помощью технологий. По словам продюсеров, это даже усилило драматургию - герой также страдает от болезни, что создаёт дополнительную эмоциональную связь между персонажем и актёром.

ПЕРВЫЙ КАДР С ИИ-ВЕРСИЕЙ ВЭЛА КИЛМЕРА ИЗ ФИЛЬМА «AS DEEP AS THE GRAVE»

Создатели подчёркивают, что проект следует этическим нормам и был реализован с соблюдением всех требований профсоюзов, а также с выплатами наследникам актёра. На фоне продолжающихся дискуссий о роли ИИ в индустрии кино команда надеется, что этот пример покажет, что технологии могут использоваться бережно и с уважением к артисту.

Интересно, что ещё при жизни Вэл Килмер уже экспериментировал с подобными решениями: в фильме «Top Gun: Maverick» его голос был частично воссоздан с помощью ИИ, что позволило актёру вновь вернуться к роли Айсмена.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «TOP GUN: MAVERICK»

Поделиться:
435

1news TV

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40