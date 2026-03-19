Спустя год после смерти Вэл Килмер «возвращается» на большие экраны - ФОТО

Голливудский актер Вэл Килмер, ушедший из жизни в 2025 году, «сыграет» одну из главных ролей в фильме «As Deep as the Grave», несмотря на то что при жизни так и не смог принять участие в съёмках.

За пять лет до смерти В.Килмер был утверждён на роль католического священника Фазера Финтана, однако из-за тяжёлого состояния - он боролся с раком горла - не смог выйти на площадку, сообщает 1news.az со ссылкой на Variety.

Режиссёр картины Керт Вурхис признается, что роль изначально создавалась именно под В.Килмера - с учётом его коренных американских корней и связи с юго-западом США. Несмотря на отсутствие отснятого материала, создателям удалось реализовать идею с участием актёра благодаря современным генеративным ИИ-технологиям.

Проект был реализован при согласии семьи актёра, чья дочь Мерседес и сын Джек поддержали решение, подчеркнув, что для самого В.Килмера участие в этой истории было принципиально важным.

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает об археологах, изучающих историю народа навахо. В актёрский состав также вошли Том Фелтон, Эбигейл Бреслин и Уэс Стьюди. ИИ-версия Вэла Килмера появится в «значительной части» фильма: для этого использованы архивные изображения актёра, предоставленные семьёй, а также материалы последних лет его жизни.

Отдельное внимание уделено голосу: в поздние годы В.Килмер потерял возможность полноценно говорить из-за операции на трахее, но в фильме будет воссоздан его голос с помощью технологий. По словам продюсеров, это даже усилило драматургию - герой также страдает от болезни, что создаёт дополнительную эмоциональную связь между персонажем и актёром.

ПЕРВЫЙ КАДР С ИИ-ВЕРСИЕЙ ВЭЛА КИЛМЕРА ИЗ ФИЛЬМА «AS DEEP AS THE GRAVE»

Создатели подчёркивают, что проект следует этическим нормам и был реализован с соблюдением всех требований профсоюзов, а также с выплатами наследникам актёра. На фоне продолжающихся дискуссий о роли ИИ в индустрии кино команда надеется, что этот пример покажет, что технологии могут использоваться бережно и с уважением к артисту.

Интересно, что ещё при жизни Вэл Килмер уже экспериментировал с подобными решениями: в фильме «Top Gun: Maverick» его голос был частично воссоздан с помощью ИИ, что позволило актёру вновь вернуться к роли Айсмена.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «TOP GUN: MAVERICK»