Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу защиту Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины Вашингтоном, пишет Politico.

Финский лидер счел перспективной идею заключения соглашения с Дональдом Трампом, пишет издание.

По его словам, Европа могла бы взять на себя обеспечение безопасности нефтяных маршрутов, блокируемых Тегераном.

Взамен американский президент должен предоставить Киеву всю необходимую помощь для заключения мирного договора с Москвой. Стубб отметил, что это предложение заслуживает дальнейшего обсуждения с его командой.

«Я думаю, это действительно хорошая идея», – заявил политик, отвечая на вопрос о возможности такого бартера. Он добавил, что намерен детально рассмотреть варианты реализации этой инициативы.

Европейские чиновники опасаются, что затяжной конфликт с Ираном ограничит поддержку Украины и приведет к росту цен на нефть. Это, по их мнению, сыграет на руку российскому бюджету.

