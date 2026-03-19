Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины

Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины

Президент Финляндии Александр Стубб предложил американскому лидеру Дональду Трампу защиту Ормузского пролива в обмен на поддержку Украины Вашингтоном, пишет Politico.

Финский лидер счел перспективной идею заключения соглашения с Дональдом Трампом, пишет издание.

По его словам, Европа могла бы взять на себя обеспечение безопасности нефтяных маршрутов, блокируемых Тегераном.

Взамен американский президент должен предоставить Киеву всю необходимую помощь для заключения мирного договора с Москвой. Стубб отметил, что это предложение заслуживает дальнейшего обсуждения с его командой.

«Я думаю, это действительно хорошая идея», – заявил политик, отвечая на вопрос о возможности такого бартера. Он добавил, что намерен детально рассмотреть варианты реализации этой инициативы.

Европейские чиновники опасаются, что затяжной конфликт с Ираном ограничит поддержку Украины и приведет к росту цен на нефть. Это, по их мнению, сыграет на руку российскому бюджету.

Источник: DW

Общество

В Ходжалы и Ходжавенд возвращается очередная группа бывших вынужденных ...

Политика

Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА ...

Политика

Через территорию Азербайджана в Армению планируется отправка еще 7 вагонов ...

Общество

Гостиница и мозаика: утраченный символ архитектуры Баку - ФОТО

В мире

Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению

ФБР проверяет экс-главу контртеррористического центра США после отставки из-за Ирана

Россия готовится сопровождать торговые судна военными кораблями

Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

В Казахстане завершился референдум по новой Конституции, явка граждан составила 73,24% - ОБНОВЛЕНО

Глава МИД: Иран готов остановить войну после получения гарантий безопасности и выплаты компенсации со стороны Израиля и США

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Кочарян стал кандидатом в премьер-министры от оппозиции

Комиссар ЕС по вопросам расширения посетит Армению

Сегодня, 10:47

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

Сегодня, 10:37

ФБР проверяет экс-главу контртеррористического центра США после отставки из-за Ирана

Сегодня, 10:35

Спустя год после смерти Вэл Килмер «возвращается» на большие экраны - ФОТО

Сегодня, 10:30

В TƏBİB прокомментировали видео с подъемом пациента на носилках по лестнице в больнице Гянджи

Сегодня, 10:20

Россия готовится сопровождать торговые судна военными кораблями

Сегодня, 10:08

На пересечении Тбилисского проспекта и ул. Саламзаде запустили светофоры - ВИДЕО

Сегодня, 10:05

Цена азербайджанской нефти приблизилась к 118 долларам

Сегодня, 10:03

На дворе весна, а в «İrşad» - атмосфера «Зелёной пятницы» – ФОТО – ВИДЕО

Сегодня, 10:00

Стубб предложил Трампу помощь Европы с Ираном в обмен на поддержку Украины

Сегодня, 09:52

Tasnim: в Иране казнили участников январских протестов

Сегодня, 09:48

Байрамов: Баку ждет от Ирана всестороннего расследования инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану

Сегодня, 09:45

Через территорию Азербайджана в Армению планируется отправка еще 7 вагонов пшеницы

Сегодня, 09:43

Forbes: Удар США и Израиля по Южному Парсу: нефть выросла до $109, Иран угрожает атаками на энергетику региона

Сегодня, 09:40

Ассоциация друзей Азербайджана чествует азербайджанское искусство ковров в Париже по случаю Новруза - ФОТО

Сегодня, 09:37

Гостиница и мозаика: утраченный символ архитектуры Баку - ФОТО

Сегодня, 09:25

Прошло 32 года со дня теракта на станции метро «20 Января» в Баку

Сегодня, 09:22

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение

Сегодня, 09:10

СМИ: Пентагон запрашивает более 200 млрд долларов на операцию против Ирана

Сегодня, 08:55

Песков: Переговоры России с США и Украиной поставлены на паузу

Сегодня, 08:47
Все новости
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40