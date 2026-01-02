Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Центр управления движением судов Государственного агентства морского и портового судоходства (ГАМПС) предупредил суда в связи с ветреной погодой.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство, 2 января в акватории Каспийского моря ожидается усиление северо-западного и северного ветра до 18–23 м/с, местами до 25–28 м/с, а в открытом море — до 30 м/с.

Прогнозируется, что высота волн достигнет 2,0–3,0 метров, с последующим увеличением до 3,0–5,0 метров.