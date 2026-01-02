В Баку обнаружен автомат, спрятанный заключенным до его ареста.

Об этом 1news.az сообщили в Министерстве юстиции. Было отмечено, что оперативный аппарат Пенитенциарной службы Министерства юстиции совместно с сотрудниками соответствующих структурных подразделений Министерства внутренних дел провел оперативно-розыскное мероприятие. В результате мероприятий на кладбище, расположенном на улице Ильхама Гаджиева в Бинагадинском районе города Баку, были обнаружены и изъяты зарытые в землю автомат марки «Калашников» со стертым номером, магазин к нему, а также 29 патронов калибра 7,62 мм, которые были спрятаны заключенным еще до его ареста.