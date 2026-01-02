Один звонок может лишить вас денег: МВД призывает владельцев карт к бдительности

В праздничные дни наблюдается рост случаев кибермошенничества.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел. Было отмечено, что фиксируются попытки завладения данными банковских карт и личной информацией граждан через звонки в WhatsApp, Telegram и других социальных сетях под видом ложных предложений о кредитах и акциях.

Министерство еще раз доводит до сведения граждан, что ни один банк или государственное учреждение не запрашивает номер карты, CVV/CVC-код или одноразовый SMS-пароль (OTP) по телефону, через сообщения или социальные сети.

«Передача этих данных приводит к краже средств с банковского счета. Граждане, столкнувшиеся с подозрительными звонками, сообщениями или ссылками, должны немедленно прекратить связь и сообщить об этом в службу «102», а также в обслуживающий банк. Каждый владелец банковской карты должен быть бдительным и не предоставлять данные карты и коды подтверждения посторонним лицам. Один звонок может поставить под угрозу ваш финансовый счет», - подчеркивается в обращении.

Фаига Мамедова