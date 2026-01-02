Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Обнародованы данные о фактической погоде в Азербайджане на 10:00 2 января.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, на большей части территории страны наблюдаются осадки и ветреная погода. В ряде районов идет снег, передает 1news.az.

Высота снежного покрова составила: в Шахбузе — 38 см, Гахе — 25 см, Гусаре и Гедабее — 20 см, Загатале (село Алибей) — 18 см, Дашкясане — 13 см, Хыналыге и Грызе — 10 см, на Шахдаге — 9 см, в Гёйгёле и Садаряке — 6 см, Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы и Шеки — 5 см, Губе, Халтане и Ордубаде — 3 см, Джейранчёле и Нахчыване — 2 см, Гобустане, Исмайыллы, Огузе, Габале, Алтыагадже, Шамахы, Шабране, Балакяне, Джульфе, Шуше и Ханкенди — 1 см.

На территории страны преобладает западный ветер. Максимальная скорость ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигает 28 м/с, в Горанбое и Тертере — 23 м/с, Барде, Нефтчале, Шахдаге, Нафталане и Шабране — 20 м/с, Дашкясане, Мингячевире, Гяндже и Агдаме — 18 м/с, Кяльбаджаре — 17 м/с, Шеки — до 15 м/с.

В Шаруре, Халтане, Дашкясане, Гёйгёле, Гяндже, Шеки, Гахе, Шамахы, Грызе, Гёйчае, Ярдымлы и Лерике наблюдается туман. Видимость ограничена до 500 метров.

Ожидается, что с 3 января погодные условия в стране постепенно стабилизируются, осадки в основном прекратятся, а температура воздуха начнет повышаться.