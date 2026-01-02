В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола - ФОТО

В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола с красным уведомлением.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По его словам, указанные лица были доставлены из Грузии (27 человек), Германии (4), Болгарии (3), а также из США, Хорватии, Швейцарии, Черногории, России и Греции.

Разыскиваемые лица обвиняются в умышленном убийстве и покушении на убийство, создании и участии в преступной группировке, незаконном обороте наркотиков, краже, грабеже и мошенничестве, мошенничестве с использованием информационных технологий, подделке официальных документов, незаконном изъятии личных данных, пропаганде терроризма, сексуальной эксплуатации и подстрекательстве к проституции, незаконном хранении оружия, а также преступлениях против личной свободы и неприкосновенности.