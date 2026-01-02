В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге

В Геранбое женщина погибла в результате несчастного случая.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован 1 января около 16:00 в городе Далиммамедли.

Жительница Самухского района Нахида Юсиф гызы Мамедова (1967 г. р.), работавшая уборщицей в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», получила тяжелый перелом ноги.

Когда женщина переходила через железнодорожные пути, её нога застряла между бетонной опорой у края рельса и сломалась. От полученного болевого шока Н. Мамедова скончалась на месте.

По факту ведется расследование.