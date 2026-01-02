В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге
В Геранбое женщина погибла в результате несчастного случая.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент был зафиксирован 1 января около 16:00 в городе Далиммамедли.
Жительница Самухского района Нахида Юсиф гызы Мамедова (1967 г. р.), работавшая уборщицей в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», получила тяжелый перелом ноги.
Когда женщина переходила через железнодорожные пути, её нога застряла между бетонной опорой у края рельса и сломалась. От полученного болевого шока Н. Мамедова скончалась на месте.
По факту ведется расследование.
