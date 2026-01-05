В Марнеули убит азербайджанец, его отец ранен: новые подробности стрельбы в ювелирном магазине - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства Сахиба Байрамова, погибшего в результате нападения на ювелирный магазин в Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают наши соотечественники.

Сотрудники грузинского бюро Baku TV побеседовали с отцом погибшего - Тамазом Байрамовым, который также получил огнестрельное ранение во время инцидента.

По его словам, нападавший вошёл в магазин под видом покупателя:

«Он был в наушниках, с кем-то разговаривал. Мы показали ему золото, которое он хотел приобрести. Когда мой сын взял украшение, он достал оружие и произвёл четыре выстрела, один из которых попал и в меня».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 19–109 Уголовного кодекса Грузии.

В настоящее время проводится расследование.

15:15

Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, выяснилось, что погибшим от огнестрельных ранений оказался 27-летний Сахиб Байрамов.

Также распространились кадры с предполагаемым преступником. На видео запечатлено, как мужчина с пистолетом в руке направляется к ювелирному магазину.

Напомним, что вчера на центральном рынке Марнеульского района Грузии (регион компактного проживания азербайджанцев) произошла стрельба, в результате которой были ранены отец и сын. Вооруженный инцидент был зафиксирован в ювелирном магазине.

Получивший тяжелые ранения 27-летний азербайджанец скончался в больнице. Состояние его отца оценивается как стабильно тяжелое.

Сообщается, что отец и сын были расстреляны в собственном ювелирном магазине.

Личность преступника, скрывшегося с места происшествия, устанавливается.