 В Марнеули убит азербайджанец, его отец ранен: новые подробности стрельбы в ювелирном магазине - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В Марнеули убит азербайджанец, его отец ранен: новые подробности стрельбы в ювелирном магазине - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова18:58 - Сегодня
В Марнеули убит азербайджанец, его отец ранен: новые подробности стрельбы в ювелирном магазине - ОБНОВЛЕНО

Стали известны подробности убийства Сахиба Байрамова, погибшего в результате нападения на ювелирный магазин в Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают наши соотечественники.

Сотрудники грузинского бюро Baku TV побеседовали с отцом погибшего - Тамазом Байрамовым, который также получил огнестрельное ранение во время инцидента.

По его словам, нападавший вошёл в магазин под видом покупателя:

«Он был в наушниках, с кем-то разговаривал. Мы показали ему золото, которое он хотел приобрести. Когда мой сын взял украшение, он достал оружие и произвёл четыре выстрела, один из которых попал и в меня».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 19–109 Уголовного кодекса Грузии.

В настоящее время проводится расследование.

15:15

Установлена личность азербайджанца, застреленного на рынке в Марнеули.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, выяснилось, что погибшим от огнестрельных ранений оказался 27-летний Сахиб Байрамов.

Также распространились кадры с предполагаемым преступником. На видео запечатлено, как мужчина с пистолетом в руке направляется к ювелирному магазину.

Напомним, что вчера на центральном рынке Марнеульского района Грузии (регион компактного проживания азербайджанцев) произошла стрельба, в результате которой были ранены отец и сын. Вооруженный инцидент был зафиксирован в ювелирном магазине.

Получивший тяжелые ранения 27-летний азербайджанец скончался в больнице. Состояние его отца оценивается как стабильно тяжелое.

Сообщается, что отец и сын были расстреляны в собственном ювелирном магазине.

Личность преступника, скрывшегося с места происшествия, устанавливается.

Поделиться:
836

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

В мире

Совбез ООН проводит экстренное заседание по Венесуэле

Политика

Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате - ФОТО

Xроника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Общество

Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО

В Марнеули убит азербайджанец, его отец ранен: новые подробности стрельбы в ювелирном магазине - ОБНОВЛЕНО

В результате тяжелого ДТП в Сальяне 3 человека погибли, 3 пострадали - ОБНОВЛЕНО

У водителя за рулем случился приступ: подробности аварии у элитной школы в Баку

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

В Уджаре 14 человек отравились во время новогоднего празднования, организованного «Mercan Broiler» - ОБНОВЛЕНО

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Россия призвала к освобождению Мадуро

Сегодня, 20:40

Молодой азербайджанский ученый заняла третье место в международном рейтинге по аэрокосмическим исследованиям - ФОТО

Сегодня, 20:20

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

Сегодня, 20:02

Совбез ООН проводит экстренное заседание по Венесуэле

Сегодня, 19:45

Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате - ФОТО

Сегодня, 19:30

Мадуро содержится в общей камере нью-йоркского СИЗО

Сегодня, 19:24

Лейла Алиева посетила Центр комплексного лечения и исследования рака в Маскате - ФОТО

Сегодня, 19:15

В Марнеули убит азербайджанец, его отец ранен: новые подробности стрельбы в ювелирном магазине - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:58

В результате тяжелого ДТП в Сальяне 3 человека погибли, 3 пострадали - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:45

В Иране произошли взрывы - ВИДЕО

Сегодня, 18:30

У водителя за рулем случился приступ: подробности аварии у элитной школы в Баку

Сегодня, 18:15

В Баку совершены кражи из автосервиса и учебного центра

Сегодня, 18:10

Лейла Алиева побывала в Королевском оперном театре в Маскате - ФОТО

Сегодня, 18:05

Еврокомиссия пока не планирует заморозки активов Мадуро по примеру Швейцарии

Сегодня, 17:33

CNN: вертолет с Мадуро приземлился у здания суда в Нью-Йорке - ВИДЕО

Сегодня, 17:28

Названы предварительные причины смерти ребенка в больнице Сальяна - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:04

Ильхам Алиев: В Азербайджане на протяжении столетий царит атмосфера национально-духовной солидарности

Сегодня, 16:57

«Ехала навстречу»: родственник погибшего в Баку подростка раскрыл детали трагедии в картинг-центре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО

Сегодня, 16:48

В Баку и регионах выявлены нарушения по итогам проверок аптек - ФОТО

Сегодня, 16:45
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43