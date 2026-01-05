На рынке в Марнеули произошла стрельба, убит 27 летний азербайджанец
На центральном рынке Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошла стрельба.
Как сообщает АПА, вооружённый инцидент произошёл в ювелирном магазине.
В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили отец и сын - владельцы ювелирного магазина, в котором произошла стрельба.
Они были доставлены в медицинское учреждение, однако, несмотря на вмешательство врачей 27-летний азербайджанец скончался в больнице.
Состояние его отца, который также получил огнестрельное ранение во время происшествия, оценивается как стабильно тяжёлое.
Мотив происшествия пока неизвестен, полиция начала расследование по факту.
