На рынке в Марнеули произошла стрельба, убит 27 летний азербайджанец

На центральном рынке Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, произошла стрельба.

Как сообщает АПА, вооружённый инцидент произошёл в ювелирном магазине.

В результате инцидента травмы различной степени тяжести получили отец и сын - владельцы ювелирного магазина, в котором произошла стрельба.

Они были доставлены в медицинское учреждение, однако, несмотря на вмешательство врачей 27-летний азербайджанец скончался в больнице.

Состояние его отца, который также получил огнестрельное ранение во время происшествия, оценивается как стабильно тяжёлое.

Мотив происшествия пока неизвестен, полиция начала расследование по факту.