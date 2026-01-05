В Швейцарии прошла траурная акция в память о жертвах новогоднего пожара

На швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в воскресенье прошла траурная акция в память о жертвах пожара, произошедшего в новогоднюю ночь.

Сотни людей молча прошли по заснеженным улицам города, отдавая дань памяти погибшим.

Шествие началось после поминальной службы в местной церкви и завершилось у стихийного мемориала рядом с баром Le Constellation, где ранним утром 1 января вспыхнул огонь. По последним данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, еще более ста получили травмы.

Среди погибших были подростки 14–15 лет. Сильные ожоги значительно осложнили процесс опознания, сообщили представители следствия. По предварительной версии прокуратуры, возгорание могло быть вызвано искрами от свечей, которые попали на потолочное покрытие подвального помещения.

Швейцарские правоохранительные органы возбудили расследование в отношении двух владельцев заведения.

Источник: NBCnews

Джамиля Суджадинова