 В Швейцарии прошла траурная акция в память о жертвах новогоднего пожара | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

В Швейцарии прошла траурная акция в память о жертвах новогоднего пожара

First News Media10:13 - Сегодня
В Швейцарии прошла траурная акция в память о жертвах новогоднего пожара

На швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана в воскресенье прошла траурная акция в память о жертвах пожара, произошедшего в новогоднюю ночь.

Сотни людей молча прошли по заснеженным улицам города, отдавая дань памяти погибшим.

Шествие началось после поминальной службы в местной церкви и завершилось у стихийного мемориала рядом с баром Le Constellation, где ранним утром 1 января вспыхнул огонь. По последним данным, жертвами трагедии стали не менее 40 человек, еще более ста получили травмы.

Среди погибших были подростки 14–15 лет. Сильные ожоги значительно осложнили процесс опознания, сообщили представители следствия. По предварительной версии прокуратуры, возгорание могло быть вызвано искрами от свечей, которые попали на потолочное покрытие подвального помещения.

Швейцарские правоохранительные органы возбудили расследование в отношении двух владельцев заведения.

Источник: NBCnews

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
252

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Общество

В Азербайджане подорожали сигареты

Экономика

Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ...

В мире

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Грузия отказывает во въезде россиянам родом из Крыма и Луганска

Граждане жалуются на «усиленный» режим работы «АзериГаз» - ВИДЕО

Стал известен новый руководитель офиса президента Украины

Распродан весь запас спортивного костюма, в котором был задержан Мадуро - ФОТО

Последние новости

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Сегодня, 14:07

Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

Сегодня, 14:00

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

Сегодня, 13:53

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сегодня, 13:30

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Сегодня, 13:23

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Сегодня, 13:20

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Сегодня, 13:08

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Сегодня, 13:05

В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

Сегодня, 13:00

Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Сегодня, 12:57

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Сегодня, 12:53

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Сегодня, 12:50

В Гядабее на ферме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:47

Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Сегодня, 12:40

АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

Сегодня, 12:35

Китай призвал все страны соблюдать международное право

Сегодня, 12:15

Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО

Сегодня, 12:07

«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

Сегодня, 12:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43