В Баку из магазина украли 17 мобильных телефонов

В Низаминском районе столицы совершена кража.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что в ночь с 31 декабря на 1 января неизвестные лица, взломав дверь одного из магазинов, проникли внутрь и похитили 17 мобильных телефонов различных марок, а также электронные сигареты. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения полиции Низаминского районного управления полиции, по подозрению в совершении данного преступления были установлены и задержаны Айхан Балакишиев и Асиф Байрамов. Перед тем, как проникнуть в магазин, задержанные перерезали электрический кабель, чтобы вывести из строя камеры видеонаблюдения, однако их действия все равно были зафиксированы.

По факту продолжается расследование.