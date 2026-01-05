В Билясуваре и Лянкяране возникнут перебои в подаче электроэнергии

5 января на территории Билясуварской электросети (ЭС) будут проведены ремонтные работы на трансформаторе мощностью 20 мВА на подстанции 110/35/10 кВ.

Как сообщает 1news.az, об этом распространило информацию ОАО «Азеришыг».

Было отмечено, что в связи с работами по усилению, проводимыми на подстанции, с 12:00 до 13:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии в части города, а также в селах Агаири, Ашагы Джурали, Бейдили, Чайлы, Дервишли, Алиабад, Аскерабад, Хырмандалы, Юхары Джурали и Захматабад.

Также будут проведены ремонтные работы на 35-киловольтной воздушной линии «Гиркан» на территории Лянкяранской ЭС. В связи с этим с 10:00 до 12:00 будут наблюдаться перебои в электроснабжении поселков Герматюк и Гиркан, а также сел Косалар, Сиявар и Вель.

После завершения ремонтных и укрепительных работ данные территории будут обеспечены более качественной электроэнергией.