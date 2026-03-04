Армянской церкви запретили отчуждать памятники без ведома властей

Армянский парламент одобрил проект правящей партии, который запрещает церковным организациям продажу или передачу третьим лицам религиозных памятников без согласия правительства.

За поправки проголосовали 66 депутатов, против – 20.

Согласно внесенным изменениями, права собственности на религиозные сооружения, включенные в государственные реестры памятников, могут быть переданы любой третьей стороне с компенсацией или безвозмездно исключительно с согласия правительства.

Ранее, представляя проект изменений в закон "Об охране и использовании недвижимых памятников истории и культуры" один из соавторов — депутат "Гражданского договора" Тагуи Казарян — пояснила, что законопроект не вводит запрет, а лишь предусматривает согласование таких решений с правительством через профильное ведомство — Министерство образования, науки, культуры и спорта.

Вместе с тем, она отметила, что этот проект в первую очередь касается Армянской Апостольской церкви, поскольку именно она обладает наибольшим количеством исторических и культурных памятников.

По словам депутата в распоряжении Церкви находится более 360 памятников, включая храмы, не имеющие статуса памятника. Она также отметила, что церкви, построенные после 2010 года, не имеют статуса памятника, но правительство Армении может пересмотреть этот список и присвоить им такой статус. Основанием для подготовки законопроекта стали случаи передачи имущества, принадлежавшего Церкви. В одном из них речь шла о нецерковном имуществе — квартирах, оформленных как проданные членам семьи одного из церковных иерархов, заметила Казарян.

Она также прокомментировала вопрос о том, есть ли прецеденты отчуждения церковной собственности, которые обусловили необходимость реализации подобного законопроекта. "Известных прецедентов подобных случаев нет, но есть информация, которую никто не опровергает", - сказала Казарян.

О том, что Церковь, эта религиозная организация, фактически отчуждала имущество и квартиры, заявлял глава Масиацотнской епархии (речь идет о епископе Геворке Сарояне, который был отстранен Католикосом, но восстановлен в должности решением суда — ред.)", — заявила Казарян. В качестве второго примера она привела передачу в 2004 году частички Гегарда — копья Лонгина — патриарху Всея Руси Алексий II по случаю его 75-летия. Дар был преподнесен Католикосом Всех армян Гарегином II. Представители оппозиции выступили против инициативы, заявив, что власти в очередной раз пытаются скомпрометировать руководство Армянской Апостольской Церкви. Депутат от фракции Армения Лилит Галстян напомнила, что на протяжении десятилетий ААЦ не только передавала, но и получала святыни в дар от других христианских церквей — Русской православной, Римско-католической и Ватикана — без каких-либо претензий со стороны государств.

Законопроект планируется вынести на голосование в первом чтении. В случае его принятия обсуждение продолжится во втором и окончательном чтениях.

Ранее директор музеев и архивов Первопрестольного Святого Эчмиадзина, иеромонах Асогик Карапетян назвал клеветой заявления о том, что Священное копье ("Гегард" в переводе означает "копье" — ред.) якобы было "повреждено", поскольку его "частичка была подарена Русской православной церкви. Он заверил, что речь идет всего лишь об оскребках копья Лонгина, без какого-либо ущерба для целостности и исторического облика святыни.