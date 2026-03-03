В Армении заявили об интересе стран купить концессию РФ на железные дороги

Несколько стран выражают интерес к покупке у России концессии на железные дороги Армении.

Об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

Он напомнил, что армянская сторона ранее уже публично сделала предложение российской стороне по вопросу о продаже концессии третьей дружественной стороне. "Мы ожидаем, что есть страны, готовые приобрести концессионное управление у России, но какие страны, я сейчас не могу сказать. Вы полагаете, что я сейчас перед десятью камерами вам назову "Х" страну, которая проявила такой интерес?" - задался вопросом армянский спикер.

Он добавил, что проводит встречи с послами разных стран и уверен, что такой интерес есть. С его слов, другой вопрос, какой решение будет принято по итогу этих переговоров. Симонян также заверил, что политического решения по этому вопросу не принято, поскольку переговоры продолжаются.

13 февраля стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает российской стороне продать ее концессию на железные дороги республики какому-то из государств, дружественных и Москве, и Еревану. Среди вариантов он назвал Казахстан, ОАЭ и Катар.

При этом Пашинян выступил с утверждением, что Армения не имеет ничего против РФ, однако российская концессия создает "определенные конкурентные потери" для республики.

13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Арменией был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление "Южно-Кавказской железной дороге". Согласно договору, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом продления еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.

Источник: ТАСС