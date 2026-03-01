Пашинян провел заседания Совбеза Армении, посвященное событиям вокруг Ирана

В Армении на фоне событий вокруг Ирана состоялось заседание Совета Безопасности под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает News.am.

На заседании также присутствовали президент Республики Ваагн Хачатурян, председатель Национального собрания Ален Симонян, руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, глава парламентской фракции «Гражданский договор» Айк Конджорян и председатель Комитета по иностранным делам Национального собрания Саркис Ханданян.

Глава Службы внешней разведки Кристине Григорян представила всеобъемлющий доклад о событиях вокруг Исламской Республики Иран и на Ближнем Востоке. Секретарь Совета Безопасности Армен Григорян представил доклад о деятельности межведомственной рабочей группы, сформированной по распоряжению премьер-министра.

По итогам заседания премьер-министр дал необходимые поручения. Участники встречи выразили глубокое сожаление по поводу произошедших трагических событий, соболезнования жертвам и подчеркнули необходимость скорейшего установления мира.