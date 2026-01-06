 Насколько безопасен картинг: трагические случаи заставляют задуматься | 1news.az | Новости
Насколько безопасен картинг: трагические случаи заставляют задуматься

Фаига Мамедова17:43 - Сегодня
Насколько безопасен картинг: трагические случаи заставляют задуматься

Каждый из нас по-своему ищет способы провести свободное время и отдохнуть.

Кто-то выбирается с друзьями на кемпинг, кто-то отправляется на картинг, чтобы испытать азарт и дух соревнований. Такие формы досуга давно стали частью городской культуры и воспринимаются как безопасные развлечения.

Однако трагедия, произошедшая недавно в картинг-центре «Baku City Karting», заставляет по-новому взглянуть на вопрос безопасности. В результате столкновения на трассе погиб подросток. Этот случай вызвал широкий общественный резонанс и закономерные вопросы: насколько безопасны подобные центры и соблюдаются ли в них все необходимые меры защиты?

Получить комментарий от представителей картинг-центра «Baku City Karting» редакции 1news.az не удалось. Несмотря на неоднократные попытки связаться по контактным номерам, указанным на странице компании в социальных сетях, а также обращения через социальные сети, ответа получено не было.

На фоне произошедшего мы решили обратиться к мировой практике и вспомнить трагические случаи на картинговых трассах, произошедшие в разные годы и в разных странах. Как показывает анализ, причины подобных инцидентов могут быть самыми разными.

Так, в марте 2024 года во Франции в крытом картинг-центре погиб 14-летний подросток. Во время заезда его карт столкнулся с ограждением. В ходе расследования было установлено, что педаль газа заклинило в открытом положении из-за технической неисправности - в механизм попал посторонний предмет. Столкновение с металлическим барьером на высокой скорости оказалось фатальным.

15 октября 2023 года в Норвегии трагедия произошла во время любительских соревнований в городе Анде. 15-летний участник завершал заезд, когда его го-карт перевернулся. Подросток получил тяжёлые травмы и скончался на месте. Соревнования были немедленно остановлены.

Ещё один широко известный случай произошёл в августе 2021 года в Великобритании. 15-летняя школьница погибла после инцидента в лондонском картинг-центре Capital Karts. Во время заезда её шарф (хиджаб) попал в приводной механизм го-карта. Девушка была доставлена в больницу, однако спустя несколько дней скончалась. Компания-владелец центра впоследствии была оштрафована за нарушение требований безопасности.

Похожая трагедия произошла в январе 2019 года в Китае, где 15-летняя девушка погибла во время заезда в популярном картинг-центре. Причиной вновь стало попадание элемента одежды в двигатель. Несмотря на наличие персонала и систем экстренной остановки, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. После инцидента несколько крупных площадок в регионе были временно закрыты для пересмотра стандартов экипировки.

В 2017 году в России трагический случай произошёл на картодроме, расположенном в торговом центре. 10-летний мальчик врезался в ограждение из старых покрышек. Несмотря на наличие шлема, он получил смертельные травмы. Проверка выявила, что рулевая колонка не имела необходимой защитной мягкой накладки.

Все перечисленные случаи, произошедшие в разных странах и при различных обстоятельствах, наглядно показывают, что картинг, несмотря на репутацию относительно безопасного развлечения, может нести серьёзные риски - особенно для детей и подростков. Эти трагедии заставляют призадумываться о том, насколько строго в подобных центрах соблюдаются стандарты безопасности, проводится ли регулярный технический контроль и достаточно ли внимания уделяется экипировке и подготовке участников. Учитывая все эти факторы, вопрос безопасности в сфере развлечений остаётся открытым и требует не формального, а системного подхода.

