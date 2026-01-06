В Сальяне расследуют смерть ребенка: родители обвиняют врачей в халатности - ВИДЕО

В Сальяне 11-летний ребенок впал в шок после инъекции.

Инцидент произошел на улице 20 Января.

Как передает 1news.az со ссылкой на Baku TV, состояние Элджана Наджафова ухудшилось, после чего его родители обратились в службу скорой медицинской помощи. После первичного осмотра ребенок был доставлен в Сальянскую центральную районную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь Э. Наджафову не удалось.

«У моего ребенка кружилась голова. Я вызвала скорую помощь, они приехали и забрали его. Сказали: «Поедем, поставим систему (капельницу), и всё наладится». Оказывается, я своими руками вела свое дитя в лапы смерти. Сказали, что у него диабет. Вкололи две дозы инсулина. Мой ребенок впал в кому, до четырех часов утра он мучился в конвульсиях.

Он не хотел ехать в больницу, это я сама его туда отвезла. Перед выходом я дала ему съесть две ложки меда. Этот мед они и выставили как сахарный диабет. Теперь меня запугивают: говорят, будем делать вскрытие, так что не жалуйся», - рассказала мать Саадат Наджафова.

«Нас выставили за дверь. К нему не пускали, твердили, что всё в порядке», - сообщил брат погибшего Эльгюн Наджафов.

