Стало известно состояние пострадавшего в ДТП перед Европейской азербайджанской школой

Обнародована информация о состоянии человека, пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло 5 января перед Европейской азербайджанской школой.

Как сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи в ответ на запрос Oxu.Az, пострадавший был госпитализирован в Клинический медицинский центр.

«5 января в 08:00 в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступил вызов в связи с ДТП в Сабаильском районе. На место происшествия была незамедлительно направлена бригада скорой помощи. Одному пострадавшему (мужчине) медики оказали необходимую помощь на месте, после чего он был госпитализирован в Клинический медицинский центр с диагнозом «открытая рана головы»», — отмечается в сообщении.

