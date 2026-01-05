У водителя за рулем случился приступ: подробности аварии у элитной школы в Баку

Утром перед зданием Европейской азербайджанской школы произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает 1news.az, информация об этом поступила на «горячую линию» Baku.ws.

Отмечается, что причиной аварии стал случившийся у водителя за рулем судорожный приступ. По словам очевидцев, в результате происшествия один человек получил тяжелые травмы, автомобилям нанесен серьезный ущерб.

Водитель, совершивший аварию, привез ученика в Европейскую азербайджанскую школу.