Стоматологи провели акцию протеста перед зданием TƏBİB в Баку - РЕАКЦИЯ - ВИДЕО

Группа стоматологов провела акцию протеста перед административным зданием Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB), расположенным на проспекте Наримана Нариманова в Ясамальском районе Баку.

Участники акции выразили протест против решения TƏBİB о сокращении врачей-стоматологов в регионах, а также заявили о наличии системных проблем в сфере здравоохранения в целом. Сообщается, что для участия в акции в столицу прибыли около ста стоматологов из сел и районов страны.

Ранее исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на пресс-конференции подтвердил, что ряду стоматологов были направлены уведомления о сокращении штата. Комментируя данное решение, он заявил, что оно было принято на основе анализа фактической ситуации.

«Это решение не принято на пустом месте. У нас есть конкретные факты. В частности, в ряде медицинских учреждений есть стоматологи, к которым за год официально не обратился ни один пациент. Это означает, что услуги оказываются некачественно, а наша цель — повысить их качество», — отметил В. Гурбанов.

В свою очередь, в ответе на запрос Trend в TƏBİB сообщили, что в ряде регионов страны превышение реальной потребности в стоматологах привело к дополнительной финансовой нагрузке. Согласно проведённым исследованиям, материальные затраты на оказание стоматологических услуг — включая оплату труда персонала, содержание оборудования, закупку медикаментов и расходных материалов, а также коммунальные расходы — превышают доходы, получаемые от данной деятельности.

В ведомстве подчеркнули, что продолжение оказания стоматологических услуг в прежних объёмах в текущих условиях считается экономически неэффективным, в связи с чем возникла необходимость проведения мер по оптимизации.

Отмечается также, что медицинские учреждения, находящиеся в подчинении TƏBİB, обеспечивают бесплатное оказание медицинских услуг застрахованным лицам в рамках «Пакета услуг по обязательному медицинскому страхованию», утверждённого постановлением Кабинета министров Азербайджана от 10 января 2020 года.

При этом большинство стоматологических услуг — 149 наименований — не входит в данный пакет и предоставляется исключительно на платной основе. Тарифы на эти услуги были утверждены решением Наблюдательного совета TƏBİB от 21 июля 2025 года.

В ходе масштабного анализа, проведённого в последнее время, были изучены объёмы оказываемых стоматологических услуг, рабочая нагрузка и реальная потребность в специалистах в различных регионах. По итогам анализа было установлено, что предложение ряда стоматологических услуг превышает фактический спрос, ресурсы используются неэффективно, а из-за неполного оформления платежей в безналичном порядке сократились бюджетные поступления.

В TƏBİB также напомнили, что согласно Трудовому кодексу Азербайджанской Республики, изменение условий труда, а также сокращение численности или штата работников является правом работодателя и может служить основанием для расторжения трудового договора при строгом соблюдении требований законодательства.

В ведомстве подчеркнули, что процесс оптимизации численности стоматологов в подведомственных медицинских учреждениях осуществляется на основании финансово-экономического обоснования и с соблюдением всех норм трудового права.