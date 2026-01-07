МИД России потребовал обеспечить возвращение граждан страны с танкера «Маринера»

Министерство иностранных дел России призвало США не препятствовать скорейшему возвращению на Родину граждан РФ с судна «Маринера».

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва внимательно отслеживает сообщения о высадке американских военных на судно «Маринера», находящееся под флагом РФ. В МИД также подчеркнули, что США не должны мешать возвращению российских граждан домой.

Российская сторона требует от США обеспечить гуманное и достойное обращение с гражданами РФ, находящимися на борту судна.

По данным американской стороны, операция по задержанию российского нефтяного танкера «Маринера» была проведена Береговой охраной США в районе Исландии. Европейское командование вооруженных сил США подтвердило, что операция проходила в Атлантическом океане. Сообщается, что действия осуществлялись совместно Министерством юстиции США и Министерством внутренней безопасности в координации с Пентагоном. Великобритания, в свою очередь, заявила, что по просьбе правительства США оказала содействие операции, задействовав разведывательные самолеты для отслеживания судна.

Задержание танкера началось после двухнедельного преследования в Атлантическом океане. За последние часы это уже вторая подобная операция: в водах Латинской Америки Береговая охрана США задержала еще один нефтяной танкер.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Вашингтон продолжает блокировать передвижение нефти из Венесуэлы, находящейся под санкциями.