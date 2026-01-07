В Билясуваре ожидаются временные перебои со светом

В ряде районов Билясувара ожидаются перебои с электроснабжением.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на ОАО «Азеришыг», сегодня на территории Билясуварской электросети будут проводиться ремонтные работы на 10-киловольтной воздушной линии №1.

В связи с этим с 11:00 до 13:00 возникнут ограничения в подаче электроэнергии в части города Билясувар, а также в селах Кёхне Аманкенд, Муган и Юхары Агалы.

Подача электричества в указанные районы будет полностью восстановлена сразу по завершении ремонтных работ.