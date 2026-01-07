 Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии

First News Media23:00 - 07 / 01 / 2026
Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса.

"Я здесь не для того, чтобы говорить о Дании или военном вмешательстве. Я встречусь с датчанами на следующей неделе", - заявил Рубио журналистам в ответ на вопрос о том, не исключает ли Вашингтон возможную военную операцию в Гренландии.

Госсекретарь подчеркнул, что будет обсуждать с ними вопрос Гренландии, но пока что ему нечего добавить.

Рубио отметил, что президент США Дональд Трамп является не первым американским лидером, заинтересованным в вопросе присоединения Гренландии.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

В ответ премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс ЛеккеРасмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с Рубио.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".

Источник: Интерфакс

Поделиться:
214

Актуально

Политика

Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным ...

Общество

Погибший в метро мужчина сам бросился под поезд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Общество

Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре - ФОТО - ВИДЕО

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

В мире

Роналду надел такой же костюм, «как у Мадуро» - ВИДЕО

Российский бизнесмен погиб при крушении вертолета - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года

Белый дом: «Маринера» не принадлежит никакой стране

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Пенсия Байдена стала рекордной в истории экс-президентов США

Трамп: Мадуро с женой схвачены и вывезены из страны - ОБНОВЛЕНО

Министр обороны Венесуэлы опубликовал видеообращение - ВИДЕО

Последние новости

Роналду надел такой же костюм, «как у Мадуро» - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Российский бизнесмен погиб при крушении вертолета - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

07 / 01 / 2026, 23:45

Зеленский допустил завершение войны с РФ в первой половине 2026 года

07 / 01 / 2026, 23:42

Погибший в метро мужчина сам бросился под поезд - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

07 / 01 / 2026, 23:34

В Сальяне девять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и легковушки

07 / 01 / 2026, 23:30

Белый дом: «Маринера» не принадлежит никакой стране

07 / 01 / 2026, 23:20

На ряде дорог Баку из-за тумана снижен скоростной режим - ФОТО

07 / 01 / 2026, 23:06

Стало известно, когда и где пройдет церемония прощания с Севиндж Керимовой

07 / 01 / 2026, 23:01

Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии

07 / 01 / 2026, 23:00

Стартовал чемпионат Азербайджана по борьбе

07 / 01 / 2026, 22:40

Умерла основатель группы «Кярван» Севиндж Керимова

07 / 01 / 2026, 22:23

Мировые медиа продолжают освещать интервью Президента Ильхама Алиева местным телеканалам

07 / 01 / 2026, 22:20

Лейла Алиева стала гостем проекта Kənd Həyatı в Гусаре - ФОТО - ВИДЕО

07 / 01 / 2026, 22:03

В Иране застрелили полицейского - ВИДЕО

07 / 01 / 2026, 22:00

США начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке

07 / 01 / 2026, 21:45

МИД России потребовал обеспечить возвращение граждан страны с танкера «Маринера»

07 / 01 / 2026, 21:40

В Госкомтаможне произведено новое назначение

07 / 01 / 2026, 21:25

Полковник Санан Шахбандаев освобождён от должности

07 / 01 / 2026, 21:20

Трамп: Если бы не я, то Россия захватила бы всю Украину

07 / 01 / 2026, 21:00

Великобритания помогла США захватить российский танкер

07 / 01 / 2026, 20:40
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43