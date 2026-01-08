 Жительница Баку отметила 100-летие - ФОТО | 1news.az | Новости
Жительница Баку отметила 100-летие - ФОТО

Феликс Вишневецкий13:25 - Сегодня
Жительница Баку отметила 100-летие - ФОТО

Сотрудники 5-го Бакинского центра DOST Агентства DOST вместе с пожилой гражданкой, получающей социальные услуги на дому, Гилей Новрузовой, отметили её 100-летний юбилей.

Сотрудники центра, посетившие Г.Новрузову дома, поздравили её с днём рождения и от имени руководства и коллектива агентства передали самые тёплые пожелания – долгожительница, выразившая благодарность за внимание, осталась довольна визитом, сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана

Гиля Новрузова родилась в 1926 году в Западном Азербайджане и была награждена медалями и орденами за службу в тылу во время Второй мировой войны. С 2023 года ей оказывается социально-бытовое обслуживание сотрудниками 5-го Бакинского центра DOST.

Отметим, что Агентство DOST регулярно проводит подобные мероприятия для лиц из социально уязвимых групп населения.

