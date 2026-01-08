 Депутат Рази Нуруллаев ответил на критику из-за роскошной свадьбы племянника в Дубае | 1news.az | Новости
Депутат Рази Нуруллаев ответил на критику из-за роскошной свадьбы племянника в Дубае

Фаига Мамедова13:35 - Сегодня
Депутат Рази Нуруллаев ответил на критику из-за роскошной свадьбы племянника в Дубае

«Каждое должностное лицо прежде всего несет ответственность за себя и свою семью. Но у каждого есть братья, сестры. Все они живут в разных местах и ведут отдельное хозяйство. Словом, у каждого большой род. Как человек может контролировать каждого родственника, и, собственно, почему он должен это делать?»

Как сообщает 1news.az, об этом заявил депутат Рази Нуруллаев в интервью «TV Müsavat», комментируя обсуждения вокруг пышной свадьбы своего племянника в Дубае.

Он отметил, что двое его братьев, проживавших в селе Хальфали Имишлинского района, в 80-х годах уехали в Россию на деньги, взятые матерью в долг. Сначала они жили в Екатеринбурге, а позже переехали в Санкт-Петербург: «Они граждане России, их дети родились и выросли там. Я вижусь с ними раз в 3–5 лет. У них своя жизнь, своя работа, свой бизнес. Бог знает, каким трудом мои братья заработали эти деньги. Их бизнес и финансы меня не интересуют. Мой племянник, у которого была свадьба, организовал торжество на собственные средства. Он занимается бизнесом и не нуждается в деньгах отца. Семья невесты тоже состоятельная. Я и сам всего этого не знал, мне рассказали позже».

Парламентарий также высказался о масштабах торжества: «На свадьбе было всего 50 человек - друзья жениха из России и знакомые моего брата. Разве на этой свадьбе пели Дженнифер Лопес или Тейлор Свифт? Там было всего два певца. Притом, что в Азербайджане даже на самую скромную свадьбу приглашают по 10 артистов. Где здесь роскошь? Почему это раздувают и связывают со мной?! Доходы каждого принадлежат ему самому. Даже если это твой брат, его деньги не имеют к тебе отношения. Безвозмездную любовь и деньги могут дать человеку только отец и мать. Повторюсь, свадьба не была роскошной. Она началась в 5 часов вечера и закончилась в половине десятого. Посмотрите на азербайджанские свадьбы: 80% еды на столах выбрасывается. Я всегда выступал против этого, говорил и говорю об отсутствии шумоизоляции в домах торжеств. Если бы я сам устроил свадьбу и допустил расточительство, люди имели бы право меня порицать. Но я не несу ответственности за брата, который является гражданином России и живет там. У меня нет права учить брата жизни, и я не считаю себя умнее его. Если бы я умел вести бизнес, я бы не пошел в политику и жил бы спокойно. Мой племянник может играть свадьбу, где угодно, хоть на Марс улететь - это его личное дело».

Отметим, что кадры с церемонии в Дубае распространились в социальных сетях. На мероприятии выступили народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, певец Насими Мамедов и другие известные личности. Ведущей вечера была знаменитая телеведущая Нане Агамалиева. Свадьбу в фешенебельном отеле «Ritz-Carlton» организовал брат депутата - Гасиль Нуруллаев, известный как строительный магнат. В завершение торжества, согласно уровню заведения, был запущен праздничный фейерверк.

