Гражданам возвращено более 31 млн манатов НДС, уплаченного за жилые и нежилые помещения

В Азербайджане успешно продолжается реализация проекта «ƏDV geri al», предусматривающего возврат физическим лицам части НДС, уплаченного при безналичном приобретении жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительством зданий на территории Азербайджанской Республики.

В течение 2025 года объём НДС, возвращённого уполномоченными банками по операциям безналичной покупки жилых и нежилых объектов, составил 31 миллион 366,9 тысячи манатов, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственную налоговая служба Азербайджана.