В Армении будут судить военного, продавшего более 30 приборов ночного видения

В Армении начат судебный процесс в отношении военнослужащего, обвиняемого в незаконной продаже 37 приборов ночного видения на сумму около 160 млн драмов (примерно $415 тыс). Об этом сообщает Антикоррупционный комитет республики.

Уголовное дело возбуждено по заявлению Военной полиции.

По данным следствия, офицер, занимавший руководящие должности в двух воинских частях, в 2024 году похитил приборы и продал их жителю Еревана по ценам, примерно в десять раз ниже рыночных — от 50 тыс до 450 тыс драмов (около $1 170) за единицу.

Для сокрытия преступления он оформлял фиктивные акты о сдаче и списании приборов с баланса частей. Военнослужащий арестован, обвинения предъявлены также покупателю. Материалы дела направлены в Антикоррупционный суд.

Источник: Sputnik Армения