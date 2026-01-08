МИД РФ: размещение войск Запада в Украине будет расцениваться как интервенция

Размещение на территории Украины войск и военных объектов западных стран будет рассматриваться как иностранная интервенция, создающая угрозу безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте МИД России.

Как отметила Захарова, все подобные объекты и подразделения будут считаться «законными целями» для ударов Вооруженных сил РФ.

"В этой связи МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция", – говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

В публикации также напоминается, что подобные предостережения уже неоднократно звучали на самом высоком уровне и по-прежнему считаются действующими.

Источник: Vesti.ru