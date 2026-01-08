Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва вернулся в аэропорт вылета

Самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам.

Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме. В компании подчеркнули, что решение было принято в соответствии со стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, угрозы для полета нет.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

5 января самолет, следовавший рейсом из Египта, совершил в московском аэропорту Шереметьево аварийную посадку, которая прошла в штатном режиме. Оперативные службы аэропорта встретили борт и обеспечили его сопровождение согласно стандартным протоколам действий в подобных ситуациях.

Источник: Газета.ру