Руководитель сети салонов красоты «Beautytime» объявлена в розыск

Руководитель сети салонов красоты «Beautytime» Кёнуль Гамзаева привлечена к уголовной ответственности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, Кёнуль Гамзаева обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Поскольку К.Гамзаева скрылась от следствия, она была объявлена в розыск.

Отметим, что месяц назад на К.Гамзаеву подали жалобы известный инфлюенсер Фидан Зейн и Азерина. Они обратились в Управление полиции Хатаинского района, заявив, что Кёнуль присвоила их денежные средства в размере 150 тысяч манатов.

Фаига Мамедова