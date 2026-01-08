Израиль намерен резко нарастить темпы заселения пустыни Негев

Израиль значительно увеличит темпы заселения расположенной на юге страны пустыни Негев, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

Об этом сообщает ТАСС.

Нетаньяху в сопровождении нескольких членов кабинета министров совершил рабочую поездку в Западный Негев, где в последнее время обострились отношения между еврейским населением и живущими в пустыне бедуинами. Он объявил о необходимости навести порядок в Негеве и «вернуть его» Израилю. Нетаньяху пообещал покончить с царящим в Негеве криминальным беспределом и заявил, что совместная операция полиции и сил безопасности уже началась.

После этого, подчеркнул глава правительства, Израиль насчет заселение пустыни в «невиданных ранее масштабах».