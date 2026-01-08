В Измире задержаны 10 нелегальных мигрантов и торговцы людьми
В районе Фоча турецкой провинции Измир были задержаны десять нелегальных мигрантов и три человека, подозреваемых в торговле людьми.
Об этом сообщили в Командовании береговой охраны.
Отмечается, что нелегальные мигранты были обнаружены на суше сотрудниками береговой охраны. Они были задержаны группой по борьбе с контрабандой и организованной преступностью Береговой охраны и сотрудниками командования жандармерии Фочи.
Всех задержанных доставили в профильные ведомства.
