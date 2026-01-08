Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с замглавы МИД Ирана Маджитом Тахт Раванчи в Ереване.

Как передает ТАСС, Мирзоян заявил на встрече, что отношения с Ираном имеют стратегическое значение для Армении.

8 января между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялись политические консультации.

В ходе встречи Мирзоян напомнил, что ранее премьер Армении и президент ИРИ договорились довести в этом году отношения до уровня стратегического партнерства.

Стороны также обменялись мнениями по разблокировке региональных коммуникаций. Министр вновь подчеркнул позицию Армении – открытие маршрутов будет происходить в рамках общепринятых принципов.