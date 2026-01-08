Сенатор Грэм: Трамп дал зеленый свет законопроекту с санкциями по РФ

Президент США Дональд Трамп дал зеленый свет двухпартийному законопроекту, позволяющему вводить санкции против Китая , Индии , Бразилии и других стран, покупающих российскую нефть.

Об этом сообщил в своем микроблоге X один из авторов инициативы - сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм в четверг.

Законопроект, о котором идет речь, Грэм разработал совместно с демократом Ричардом Блюменталем и другими сенаторами, и представил в апреле 2025 года. Документ, который на сегодняшний день поддерживают более 80 сенаторов, предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих у России нефть, газ, уран и другие продукты.

В посте в X от 8 января Грэм высказал мнение, что принятие этого закона сейчас было бы своевременным, «поскольку Украина идет на уступки ради мира, а Путин только говорит, продолжая убивать невинных». «Этот законопроект позволит президенту Трампу наказывать страны, которые покупают дешевую российскую нефть, давая топливо путинской военной машине», - добавил он.

Линдси Грэм ожидает, что голосование по его законопроекту может пройти в Конгрессе США уже в начале следующей недели. Как напоминает агентство Reuters, лидеры республиканцев и демократов в Сенате и Палате представителей в Конгрессе США медлили с вынесением инициативы на голосование, поскольку Дональд Трамп предпочел ввести повышенные таможенные пошлины на товары из Индии, которая является вторым по величине в мире покупателем российской нефти после Китая.

В ноябре 2025 года агентство передало со ссылкой на неназванного американского чиновника, что Трамп готов подписать соответствующий закон при условии, что его формулировка позволит ему сохранить за собой контроль над введением санкций.