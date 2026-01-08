 В столкновениях между правительственными силами Сирии и СДС погибли 9 человек | 1news.az | Новости
В мире

В столкновениях между правительственными силами Сирии и СДС погибли 9 человек

First News Media21:51 - Сегодня
В столкновениях между правительственными силами Сирии и СДС погибли 9 человек

В Алеппо число погибших из-за обстрелов жилых районов со стороны вооруженных формирований "Сил демократической Сирии" (СДС) возросло до 9, пострадавших - до 55.

Oб этом сообщает SANA.

Согласно информации, атаки на жилые кварталы города привели к росту числа жертв среди гражданского населения. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Столкновения между отрядом СДС и сирийской армией продолжаются. Правительственные войска объявили о начале целенаправленных военных операций против позиций боевиков в Алеппо.

Отметим, что обстановка в северной столице Сирии обострилась 6 января, когда СДС с помощью беспилотников атаковали позиции правительственных сил.

