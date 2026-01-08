Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов прекратить участие и финансирование десятков международных организаций и структур системы ООН.

Решение оформлено служебной запиской администрации и объясняется тем, что, по мнению Белого дома, данные институты «действуют вопреки национальным интересам США».

В перечень вошли 35 международных организаций, не входящих формально в систему ООН, а также 31 структура самой Организации Объединённых Наций. Среди ключевых также Рамочная конвенция ООН об изменении климата, базовое соглашение, на котором строится Парижское соглашение. В администрации подчеркнули, что выход из РКИК ООН носит принципиальный характер, так как США станут первой страной, покинувшей этот договор.

Экологические организации уже подвергли решение резкой критике. По словам главы Совета по защите природных ресурсов Маниша Бапны, участие в климатических переговорах даёт государствам не только моральную, но и экономическую возможность влиять на глобальную политику и формирование новых рынков.

Помимо климатической повестки, США также выходят из структуры, занимающейся продвижением гендерного равенства, а также из Фонда народонаселения ООН, который работает в сфере репродуктивного здоровья, планирования семьи и охраны материнства более чем в 150 странах. Финансирование Фонда Вашингтон уже существенно сократил в прошлом году.

В меморандуме администрации отмечается, что выход из структур ООН означает прекращение участия США в их деятельности и финансировании «в пределах, допускаемых действующим законодательством». При этом Дональд Трамп ранее уже значительно уменьшил объём добровольных взносов в большинство агентств ООН.

Решение может серьёзно повлиять как на глобальные климатические переговоры, так и на международные программы в сфере прав женщин и здравоохранения, отмечают эксперты.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова