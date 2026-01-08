 Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

First News Media10:05 - Сегодня
Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов прекратить участие и финансирование десятков международных организаций и структур системы ООН.

Решение оформлено служебной запиской администрации и объясняется тем, что, по мнению Белого дома, данные институты «действуют вопреки национальным интересам США».

В перечень вошли 35 международных организаций, не входящих формально в систему ООН, а также 31 структура самой Организации Объединённых Наций. Среди ключевых также Рамочная конвенция ООН об изменении климата, базовое соглашение, на котором строится Парижское соглашение. В администрации подчеркнули, что выход из РКИК ООН носит принципиальный характер, так как США станут первой страной, покинувшей этот договор.

Экологические организации уже подвергли решение резкой критике. По словам главы Совета по защите природных ресурсов Маниша Бапны, участие в климатических переговорах даёт государствам не только моральную, но и экономическую возможность влиять на глобальную политику и формирование новых рынков.

Помимо климатической повестки, США также выходят из структуры, занимающейся продвижением гендерного равенства, а также из Фонда народонаселения ООН, который работает в сфере репродуктивного здоровья, планирования семьи и охраны материнства более чем в 150 странах. Финансирование Фонда Вашингтон уже существенно сократил в прошлом году.

В меморандуме администрации отмечается, что выход из структур ООН означает прекращение участия США в их деятельности и финансировании «в пределах, допускаемых действующим законодательством». При этом Дональд Трамп ранее уже значительно уменьшил объём добровольных взносов в большинство агентств ООН.

Решение может серьёзно повлиять как на глобальные климатические переговоры, так и на международные программы в сфере прав женщин и здравоохранения, отмечают эксперты.

Источник: Reuters

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
270

Актуально

Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции ...

В мире

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт ...

Политика

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ...

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

В мире

В Тбилиси считают, что ЕС издевается, говоря об опережении Грузии Молдовой и Украиной

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Зеленский: Появился новый шанс закончить конфликт в Украине

Турция объявила об открытии крупного газового месторождения

В «PASHA Property Management» произведено новое назначение

Последние новости

В Тбилиси считают, что ЕС издевается, говоря об опережении Грузии Молдовой и Украиной

Сегодня, 12:14

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Сегодня, 11:55

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ближайшие дни

Сегодня, 11:47

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Сегодня, 11:45

Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

Сегодня, 11:40

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Сегодня, 11:38

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Сегодня, 11:00

Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Сегодня, 10:57

В Тертере задержан вооруженный наркоторговец - ФОТО

Сегодня, 10:50

Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Сегодня, 10:40

Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35

Международный турнир по горнолыжному спорту впервые проводится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 10:32

СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

Сегодня, 10:25

Глава МВД Венесуэлы: Жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Сегодня, 10:10

Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Сегодня, 10:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43