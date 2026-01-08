 Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова10:35 - Сегодня
Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 04:00 в результате дорожно-транспортного происшествия в Бейлаганском районе четыре человека, включая двоих детей (трое мужчин и одна женщина), были госпитализированы в Бейлаганскую центральную районную больницу.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в самой больнице.

«У пострадавших были диагностированы поверхностные ссадины различных частей тела. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении».

10:15

В селе Аллахьярлы Бейляганского района легковой автомобиль марки Lada потерял управление и упал в канал, в результате чего пострадали люди.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на место происшествия были привлечены пожарные-спасатели. Они спасли четырех человек, в том числе двоих детей, которые находились в беспомощном состоянии в автомобиле, и передали их бригаде скорой медицинской помощи.

Поделиться:
419

Актуально

Xроника

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции ...

В мире

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт ...

Политика

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ...

Общество

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и ...

Общество

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Выбор редактора

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Новости для вас

Проблемы с пополнением смарт‑карт «АзериГаз»: деньги списываются, но не зачисляются

Стало известно о состоянии Сархана, получившего тяжёлую травму во время ДТП в центре Баку - ОБНОВЛЕНО

В социальном учреждении для пожилых людей организовано новогоднее празднество - ФОТО

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

В Тбилиси считают, что ЕС издевается, говоря об опережении Грузии Молдовой и Украиной

Сегодня, 12:14

Пренебрежение безопасностью на дороге обернулось трагедией для семьи - ВИДЕО

Сегодня, 12:05

Какой мы запомним Севиндж Керимову… - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Обнародовано количество осужденных, подпавших под амнистию в Азербайджане

Сегодня, 11:55

«Убирайтесь к черту из Миннеаполиса»: Рейд ICE, гибель женщины, протесты и конфликт властей в США - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Глава Минэкономики Армении: Новая партия топлива из Азербайджана поступит в ближайшие дни

Сегодня, 11:47

В ЕС призвали готовиться к прямой конфронтации с Трампом

Сегодня, 11:45

Аслан Исмаилов о деле крушения самолета AZAL: Интересно, почему молчит друг Бастрыкина Ильхам Рагимов?

Сегодня, 11:40

Устроивший пожар в Джебраиле привлечен к ответственности

Сегодня, 11:38

В Баку состоялась церемония официального открытия ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:22

Назначен новый председатель правления Государственного агентства занятости

Сегодня, 11:00

Трамп намерен создать в 2027 году «Армию мечты» с бюджетом $1,5 трлн

Сегодня, 10:57

В Тертере задержан вооруженный наркоторговец - ФОТО

Сегодня, 10:50

Исследование показало различия в темпах возврата веса после инъекций и диет

Сегодня, 10:45

Дорожная полиция дала важные рекомендации водителям и пешеходам в связи с туманом

Сегодня, 10:40

Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35

Международный турнир по горнолыжному спорту впервые проводится в Азербайджане - ФОТО

Сегодня, 10:32

СМИ: Выбор Азербайджана для проведения WUF13 отражает баланс традиций и современности в стране

Сегодня, 10:25

Глава МВД Венесуэлы: Жена Мадуро сама попросила военных США забрать её вместе с мужем

Сегодня, 10:10

Трамп объявил о выходе США из более 60 международных организаций

Сегодня, 10:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43