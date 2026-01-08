Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Сегодня около 04:00 в результате дорожно-транспортного происшествия в Бейлаганском районе четыре человека, включая двоих детей (трое мужчин и одна женщина), были госпитализированы в Бейлаганскую центральную районную больницу.
Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в самой больнице.
«У пострадавших были диагностированы поверхностные ссадины различных частей тела. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении».
10:15
В селе Аллахьярлы Бейляганского района легковой автомобиль марки Lada потерял управление и упал в канал, в результате чего пострадали люди.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, на место происшествия были привлечены пожарные-спасатели. Они спасли четырех человек, в том числе двоих детей, которые находились в беспомощном состоянии в автомобиле, и передали их бригаде скорой медицинской помощи.