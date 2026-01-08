Что известно о состоянии пострадавших в ночном ДТП в Бейлагане? - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 04:00 в результате дорожно-транспортного происшествия в Бейлаганском районе четыре человека, включая двоих детей (трое мужчин и одна женщина), были госпитализированы в Бейлаганскую центральную районную больницу.

Об этом в ответ на запрос 1news.az сообщили в самой больнице.

«У пострадавших были диагностированы поверхностные ссадины различных частей тела. Всем им была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были выписаны домой на амбулаторное лечение», — отмечается в сообщении».

10:15

В селе Аллахьярлы Бейляганского района легковой автомобиль марки Lada потерял управление и упал в канал, в результате чего пострадали люди.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, на место происшествия были привлечены пожарные-спасатели. Они спасли четырех человек, в том числе двоих детей, которые находились в беспомощном состоянии в автомобиле, и передали их бригаде скорой медицинской помощи.