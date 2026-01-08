В Тертере задержан вооруженный наркоторговец - ФОТО

В Тертерском районе задержан подозреваемый в продаже наркотических средств и огнестрельного оружия.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Тертерского районного отдела полиции, был задержан ранее судимый Горхмаз Ахмедов, организовавший сбыт оружия и наркотиков. У него были изъяты автомат «АК-74», магазин к нему и три патрона, а по месту его жительства обнаружена марихуана. Установлено, что Г.Ахмедов намеревался продать оружие и боеприпасы на территории района за 1500 манатов.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие продолжается.