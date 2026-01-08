Евросоюз надсмехается над грузинским народом, когда говорит, что Молдова и Украина опережают Грузию на пути вступления в ЕС.

Об этом заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Когда Грузию сравнивают с Молдовой и Украиной, они (ЕС – ред.) просто издеваются над грузинским народом. Это является издевательством над грузинским народом, когда говорят о том, что якобы Украина и Молдавия объективно впереди Грузии», - сказал он.

По словам спикера, Молдова и Украина опережают Грузию лишь «в обнимании с брюссельской бюрократией». «Они обнимаются с ними потому, что выполняют все задания, которые им дают неизбранные бюрократы. В этом мы их не можем опередить», - добавил Папуашвили.

Он считает, что Грузия опережает и Украину, и Молдову как по экономическим параметрам, так и по развитию демократии.

В мае 2024 года парламент Грузии принял закон «О прозрачности иностранного влияния», и отношения страны с ЕС и США стали ухудшаться. ЕС неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии «Грузинская мечта» неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию.

26 октября 2024 года на парламентских выборах правящая партия победила с 53,93% голосов и получила в законодательном органе 89 из 150 мандатов.

28 ноября 2024 года «Грузинская мечта» приняла решение приостановить до 2028 года обсуждение с Евросоюзом вопроса об открытии переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза.

Источник: ТАСС