В Белом городе завершена реконструкция части улицы Сулеймана Везирова - ФОТО - ВИДЕО

В рамках проектов по развитию дорожной инфраструктуры Белого города Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана успешно завершило реконструкцию части улицы Сулеймана Везирова.

Работы охватили участок от пересечения с улицей Хагани Рустамова до проспекта Бабека, сообщает 1news.az со ссылкой на Госагентство.

Длина реконструированного участка составляет 1100 метров, ширина проезжей части - 14 метров. В рамках проекта для обеспечения парковки автотранспортных средств были организованы специальные парковочные полосы шириной 2,5 метра.

На участке уложено новое асфальтобетонное покрытие, а для обеспечения комфортного и безопасного движения автотранспорта установлены светофоры и сигнальные опоры, соответствующие современным стандартам.

Кроме того, восстановлены существующие тротуары, а в необходимых местах построены новые. Ширина новых пешеходных зон составляет 5 метров, а части тротуаров выложены декоративной плиткой.

В соответствии с требованиями «Строительных норм и правил» установлены дорожные знаки, нанесена разметка, размещены указатели и пешеходные переходы.

«После завершения комплексной реконструкции указанный участок улицы Сулеймана Везирова представлен гражданам в современном и удобном для пользования виде», - отмечают в Госагентстве.