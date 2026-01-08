В Масаллинской больнице прокомментировали смерть 32-летнего пациента - ОБНОВЛЕНО

7 января бригадой скорой медицинской помощи в Масаллинскую центральную районную больницу был госпитализирован мужчина 1992 года рождения с жалобами на слабость и симптомы простуды.

Об этом сообщили в Масаллинской центральной районной больнице в ответ на запрос 1news.az.

«Ему был поставлен диагноз «артериальная гипотензия неуточненная». Пациенту незамедлительно оказали медицинскую помощь и провели инструментальное обследование. В ходе обследования в брюшной полости пациента было обнаружено наличие свободной жидкости, после чего его экстренно доставили в операционный блок.

Во время хирургического вмешательства были выявлены разрыв и размозжение селезенки, многочисленные разрывы печени, разрыв левой почки, а также наличие в брюшной полости около 4,5 литров свободной жидкости (крови). Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия и все усилия врачей, в 16:40 того же дня была констатирована биологическая смерть пациента», - говорится в сообщении.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел 7 января. Житель села Моллагасанлы Нариман Багирзаде (1992 года рождения) был госпитализирован с внутренним кровотечением и скончался в больнице во время хирургического вмешательства.

По факту проводится расследование.