Хаменеи назвал протестующих «наймитами иностранных держав» - ОБНОВЛЕНО

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский народ проклинает протестующих, так как «они действуют по указке из-за рубежа».

"Пусть знают: исламская республика основана на крови сотен тысяч благородных людей и не уступит тем, кто сеет разрушение. Она не потерпит наймитов иностранных держав. Кем бы ты ни был, если стал наемником иностранцев, работал на иностранцев - народ тебя проклинает, исламский государственный строй тебя отвергает", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.

Источник: ТАСС

14:12

Иранская молодежь должна сохранять единство перед лицом любых угроз, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

"Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага", - сказал он на встрече с представителями различных слоев населения в Тегеране. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики, передает ТАСС.

13:30

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика не отступит перед лицом протестов и не будет терпеть то, что он назвал работой на иностранные державы.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации телеканала Iran International в соцсети X.

«Все должны знать, что Исламская Республика не отступит, – сказал он. – Она не будет терпеть служение иностранцам».

Хаменеи добавил, что «любой, кто работает на внешние силы, будет отвергнут как народом, так и исламской системой».

13:12

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с речью о протестах через несколько минут.

Об этом сообщает Reuters.

Прямое включение будет проводиться на государственном телевидении страны. Подробности о содержании его выступления неизвестны. Другие подробности не сообщаются.

Источник: ТАСС