Хаменеи назвал протестующих «наймитами иностранных держав» - ОБНОВЛЕНО
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что иранский народ проклинает протестующих, так как «они действуют по указке из-за рубежа».
"Пусть знают: исламская республика основана на крови сотен тысяч благородных людей и не уступит тем, кто сеет разрушение. Она не потерпит наймитов иностранных держав. Кем бы ты ни был, если стал наемником иностранцев, работал на иностранцев - народ тебя проклинает, исламский государственный строй тебя отвергает", - сказал Хаменеи на встрече с представителями различных слоев населения. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики.
Источник: ТАСС
14:12
Иранская молодежь должна сохранять единство перед лицом любых угроз, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
"Дорогие молодые люди! Сохраняйте готовность и единство. Единая нация победит любого врага", - сказал он на встрече с представителями различных слоев населения в Тегеране. Трансляцию вела гостелерадиокомпания исламской республики, передает ТАСС.
13:30
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что Исламская Республика не отступит перед лицом протестов и не будет терпеть то, что он назвал работой на иностранные державы.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в публикации телеканала Iran International в соцсети X.
«Все должны знать, что Исламская Республика не отступит, – сказал он. – Она не будет терпеть служение иностранцам».
Хаменеи добавил, что «любой, кто работает на внешние силы, будет отвергнут как народом, так и исламской системой».
13:12
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступит с речью о протестах через несколько минут.
Об этом сообщает Reuters.
Прямое включение будет проводиться на государственном телевидении страны. Подробности о содержании его выступления неизвестны. Другие подробности не сообщаются.
Источник: ТАСС