Погода на субботу: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 10 января.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 9 на 10 и вечером местами возможен мелкий дождь. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, к вечеру ослабеет.

Температура воздуха ночью составит 5-7°, днём – 8-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 752 до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность - 80–85%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки, в горных и предгорных районах - снег. В отдельных местах возможны интенсивные осадки. К вечеру, начиная с западных районов, осадки постепенно прекратятся. Местами будет наблюдаться туман. Умеренный западный ветер в отдельных районах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днём - 8–12° тепла, в горах ночью - 2–7° мороза, днём - от 2° мороза до 3° тепла.