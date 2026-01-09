Азербайджан отправил в Армению вторую партию нефтепродуктов общим объемом 2 698 тонн.

Как сообщает Report, грузовой состав из 48 вагонов отправлен со станции Баладжары в направлении станции Бёюк-Кесик (на границе Азербайджана с Грузией).

В составе груза - 1 742 тонны бензина марки АИ-95 и 956 тонн дизельного топлива. Поставка осуществляется транзитом через территорию Грузии.

Напомним, это первая партия азербайджанских нефтепродуктов была поставлена в Армению в декабре 2025 года. Он включала 1220 тонн бензина марки АИ-95.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в октябре 2025 года объявил о решении снять ограничения на транзит грузов в Армению, действовавшие в период оккупации Арменией азербайджанских территорий. С тех пор осуществляются прямые и транзитные железнодорожные перевозки по этому направлению.