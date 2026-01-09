В Азербайджане в 2025 году почти 40% ДТП совершили водители со стажем более 10 лет

Иногда водители, полагаясь на многолетний опыт за рулём, знакомый маршрут или технические возможности своего автомобиля, неверно оценивают риски.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции, в котором отмечается, что дорожное движение - это среда, в которой в любой момент может возникнуть непредсказуемая ситуация и внезапная опасность.

Статистика показывает, что в течение 2025 года водителями со стажем более 10 лет было, совершено 488 дорожно-транспортных происшествий, что составляет 39 % от общего числа аварий.

«Чрезмерная самоуверенность водителя приводит к неправильному выбору скорости, несоблюдению безопасной дистанции и рискованным манёврам. А одно мгновенное неверное решение — это уже авария высокой степени тяжести. Опыт - это рост ответственности и снижение ошибок. На дороге доверяйте не себе, а правилам», - отмечают в дорожной полиции.