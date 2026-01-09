Армия Израиля ударила по Газе

Израильские военные нанесли несколько ударов по сектору Газа.

Об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно ее сообщению, удары были нанесены в ответ на попытку ракетного обстрела со стороны палестинского анклава в направлении Израиля, которую армия зафиксировала 8 января. Тогда в армейской пресс-службе заявили, что в сторону израильской территории был запущен один снаряд, не долетевший до границы и упавший внутри сектора.

В ответ на это, как заявили теперь военные, были нанесены точечные удары по вооруженным радикалам из палестинского движения ХАМАС и ряду объектов его военной инфраструктуры.

"В ходе ударов Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности атаковали несколько террористов ХАМАС, пусковые установки и ряд других объектов террористической инфраструктуры", - говорится в заявлении.

Источник: ТАСС