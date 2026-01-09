Президент США Дональд Трамп обратился к иранскому народу на фоне массовых демонстраций, которые проходят сейчас по всей стране.

"Вы должны всем сердцем верить в свободу. Нет ничего лучше свободы. Вы смелые люди. Жаль, что случилось с вашей страной. Ваша страна была замечательной. Я помню, как много лет назад, когда я был молодым предпринимателем в сфере недвижимости, мои друзья ездили в Иран и проделали отличную работу", — заявил Трамп.

Комментируя встречу с Резой Пехлеви, американский лидер отметил, что считает его приятным человеком, но не уверен, что сейчас будет уместно проводить такие встречи в качестве президента. По мнению Трампа, лучше предоставить всем возможность самостоятельно поехать и увидеть, кто сможет выйти вперед.

Тем временем иранские оппозиционные каналы сообщают о столкновениях на улицах Тегерана, где силы режима якобы открывают огонь по протестующим. На данный момент эти сведения не подтверждены из внешних источников из-за отключения интернета и телефонной связи в стране

Ранее, комментируя события в Иране, Дональд Трамп заявил, что не собирается делать прогнозы о будущем режима, однако дал понять, что он находится в крайне уязвимом и нестабильном положении. При этом президент США подчеркнул, что иранскому руководству недвусмысленно дали понять, что применение огнестрельного оружия режимом против протестующих повлечет за собой крайне жесткие последствия.

Источник: cursorinfo.co.il