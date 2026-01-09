Протесты в Иране к настоящему моменту распространились на 111 городов и посёлков во всех провинциях Ирана.

По сообщениям, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 34 протестующих и четыре сотрудника сил безопасности, 2200 демонстрантов были арестованы, передает BBC.

Персидская служба BBC подтвердила гибель и личности 21 человека. Иранские власти сообщили о гибели пяти сотрудников сил безопасности.

Протесты начались 28 декабря, когда владельцы магазинов вышли на улицы столицы Тегерана, чтобы выразить своё недовольство очередным резким падением курса иранской валюты по отношению к доллару США на открытом рынке.

СМИ пишут, что у аятоллы Хаменеи есть план бегства в Москву.